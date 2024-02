«Via da Cagliari solo quando ci ascolteranno» 

«Stiamo facendo un’operazione di forza. Sbloccheremo il porto solo quando avremo risposte da Roma». Sono sempre più agguerriti gli agricoltori e i pastori del Medio Campidano, del Sulcis, della Trexenta e dell’hinterland cagliaritano “accampati” da ormai sette giorni davanti al molo Dogane del porto di Cagliari per protestare contro le politiche dell’Unione Europea. «Abbiamo chiesto l’autorizzazione per altri 10 giorni, ma noi andremo via da qui quando il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ci riceverà, ma quando ci darà risposte certe», afferma Roberto Congia, portavoce del comitato “Riscatto agricolo” che insieme al Movimento pastori sardi ha organizzato la protesta nell’Isola.

Strategia

In attesa di risposte però si stanno organizzando per unirsi alla protesta nazionale. Sono tanti che da Nord a Sud del Paese stanno raggiungendo con i propri trattori Roma, dove giovedì sono previsti circa 1500 manifestanti. Da ieri una decina di mezzi sta sostando sulla via Nomentana, appena fuori dal Grande Raccordo Anulare. Non è da escludere che altri, invece, stasera salgano sul palco di Sanremo. «Ci uniremo ai nostri colleghi “continentali” venerdì, ma se il ministro ci riceve mercoledì, una delegazione è pronta a partire subito», aggiunge Congia, «incontrarlo in Sardegna non ci interessa, ci deve ricevere a Roma, questo non è un presidio per favorire la campagna elettorale di nessuno».

Il presidio

Sono circa venti i trattori fermi al porto da diversi giorni, si spostano solo il pomeriggio per sfilare in corteo nel centro e attirare l’attenzione dei cittadini su una «protesta che deve coinvolgere tutti. Dobbiamo metterci in testa che l’agricoltura è il traino di tutta l’economia», prosegue Nando Puddu, agricoltore di Selegas, «vogliamo l’appoggio dei cittadini, incontrare i politici sardi che mirano alle elezioni del 25 febbraio non ci interessa. Chi era in Regione ha avuto cinque anni di tempo per fare qualcosa, ma le risposte date oggi sono solo propaganda e noi a nessuno offriamo questa platea per la campagna elettorale».

Nel frattempo gli autotrasportatori sardi, solidali con il mondo agricolo, confermano lo stato di agitazione e fanno sapere di essere pronti a scendere in piazza «per far sentire le nostre voci e manifestare tutti insieme il nostro malessere».

