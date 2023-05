Via da Bakhmut, Wagner contro Mosca 

Kiev . Yevgeny Prigozhin annuncia che il 10 maggio, un giorno dopo l’anniversario della vittoria sul nazismo, la Wagner si ritirerà da Bakhmut. Il capo del commando paramilitare russo ha denunciato in un video la forte carenza di munizioni, accusando i vertici militari di Mosca della morte dei suoi mercenari sul campo di battaglia.

I due bersagli

Ma per gli ucraini è solo un tentativo di mettere le mani avanti e di «autoassolversi in vista delle sconfitte che le forze russe subiranno nell'imminente controffensiva». Intanto però Ramzan Kadyrov, capo dei ceceni, si dice pronto a inviare le sue forze speciali Akhmat in sostituzione della Wagner se Prigozhin darà corso ai propositi annunciati. Bersaglio degli attacchi di Prigozhin sono il ministro della Difesa Serghei Shoigu e il capo di Stato maggiore Valery Gerasimov. L'accusa è sempre la stessa: la compagnia privata è stata lasciata senza munizioni dopo che per oltre un anno ha prestato soccorso all'esercito regolare, facendo rientrare suoi uomini dall'Africa su richiesta delle autorità. «Pertanto dal 10 maggio lasciamo la città», afferma Prigozhin, anche se mancherebbero «solo due chilometri» alla sua conquista totale. Se i wagneriani non se ne andranno anche prima, aggiunge, «è solo per rispetto della festività del 9 maggio, quando la Russia celebra la vittoria sul nazismo».

Le lotte di potere

Kiev non crede alle sue parole, ma ciò non toglie che esistano divisioni profonde tra Prigozhin e le istituzioni militari di Mosca. Insieme alle lotte di potere negli ambienti militari, a caratterizzare questi giorni di vigilia della festa del 9 maggio sono i timori per possibili attacchi su Mosca, dopo i due droni esplosi sul Cremlino nelle prime ore di mercoledì, che secondo la versione delle autorità russe erano stati inviati da Kiev per uccidere Vladimir Putin.