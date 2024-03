Via Crucis, tutte le strade chiuse alle auto 

Le parrocchie cittadine si preparano alle celebrazioni per la Pasqua. Si comincia la prossima settimana per poi entrare nel vivo con i riti della Settimana Santa che culmineranno con S’Incontru di domenica 31 marzo. Per questo in vista di processioni, Via Crucis e celebrazioni varie la Polizia locale ha emesso una serie di ordinanze di modifiche al traffico.

Si comincia appunto con la Via Crucis di venerdì 29 marzo, una per ogni parrocchia dalle 18,30 alle 22.Per quando riguarda quella di Sant’Elena saranno chiuse al traffico per il tempo necessario al passaggio del corteo, piazza Sant’Elena e poi le vie Diaz, Dante, Napoli, Messina, Croce e Eleonora d’Arborea. quella della parrocchia di Sacro Cuore divieti nelle vie Negri, Varsavia, Pindemonte, San Benedetto, Praga, Parigi, Londra, Asproni, Manara, Panzini, Iglesias e Prati. E ancora la Via Crucis della parrocchia di Santo Stefano passerà per le vie Parini, Palestrina, Stradivari, Stradella, Petrarca, Tasso, Verdi, Pascoli, Boccherini, Gramsci e Boito. Per finire quella della parrocchia di Sant’Antonio nelle vie Fadda, Perra, Simbilis, Sant’Antonio, Fiume, Manno, Rattazzi, Fratelli Bandiera, Fiume, Bosa, Principessa Iolanda, Piemonte e Gioberti tutte chiuse al traffico al passaggio della processione.

