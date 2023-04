Via Crucis senza il Papa. Caso Ucraina-Russia 

La guerra mondiale “a pezzi” e le ingiustizie del mondo: sono i dolori portati nella Via Crucis ieri sera al Colosseo. Papa Francesco non c’era: troppo freddo, per il suo stato di salute. Il Pontefice ha ascoltato i medici e ha scelto di seguire la celebrazione da casa attraverso la televisione. Aveva fatto altrettanto nel 2005 Papa Giovanni Paolo II, per la sua ultima Via Crucis.

Come lo scorso anno, il Papa ha messo sotto la stessa croce ucraini e russi. Forse per questo la Santa Sede ha voluto mantenere il massimo riserbo sui testi fino a sera. Lo scorso anno, per la stessa scelta, ci fu un'ondata di polemiche, fino alla convocazione dell'ambasciatore della Santa Sede da parte del governo di Kiev. E anche quest'anno è arrivato il disappunto dell'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash. Se l'anno scorso erano due amiche che vivono a Roma e lavorano nello stesso ospedale, ieri erano due giovani a raccontare la loro esperienza. Il primo è scappato da Mariupol con la famiglia ma poi è tornato in Ucraina. Parla della distruzione e della paura.

«Io invece sono un ragazzo russo. Mentre lo dico sento quasi un senso di colpa, ma al tempo stesso non capisco perché e mi sento male due volte. Spogliato della felicità e di sogni per il futuro», ha detto il ragazzo che ha perso nella guerra il fratello e non sa più niente del papà e del nonno, anche loro chiamati al fronte. «Dimentica di dire - commenta l'ambasciatore di Kiev - che i suoi parenti sono andati in Ucraina per uccidere non solo il padre del ragazzo ucraino, ma tutta la sua famiglia, e non viceversa».

