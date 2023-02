Via Crucis nella terra della crisi 

Una Via Crucis per il Sulcis Iglesiente, per le sue croci sociali e lavorative. Per riflettere e pregare sulle tante emergenze che affliggono il territorio la Diocesi, ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro, ha scelto un luogo simbolo, Portoscuso.

La Via Crucis, presieduta dall’amministratore apostolico della Diocesi, il cardinale Arrigo Miglio, è programmata per il 24 febbraio: i fedeli si incontreranno al porto industriale di Portovesme e da lì partiranno attraverso il centro del paese per arrivare alla chiesa di Santa Maria d’Itria.

L’iniziativa

«È una Via Crucis per tutti gli abitanti del Sulcis Iglesiente - dice don Antonio Mura, responsabile della Pastorale per il Lavoro - il luogo scelto è Portoscuso, in quanto sede del polo industriale e simbolo di tante promesse e progetti disattesi, ma anche di speranza per le buone cose che ancora potranno accadere. Sarà una Via Crucis di riflessione, a cui potranno partecipare tutti: i lavoratori in difficoltà e le loro famiglie, i fedeli che vorranno condividere le riflessioni sulla situazione preoccupante che attraversa il nostro territorio, è per tutti gli abitanti del Sulcis Iglesiente. Sono tanti gli spunti di riflessione, al primo posto c’è senza dubbio la crisi industriale e le centinaia di posti di lavoro in sospeso, ma anche la situazione della sanità merita una riflessione».

La zona industriale

Nel vicino polo industriale non mancano i motivi di preoccupazione. A cominciare dalla vertenza Portovesme srl, l’azienda che dal primo marzo potrebbe estendere la cassa integrazione a buona parte dei dipendenti se non dovessero arrivare soluzioni per tariffe dell’energia sostenibili. Fermate che ovviamente avrebbero ripercussioni anche sui lavoratori degli appalti. Milleduecento famiglie vivono con il fiato sospeso. Altro caso irrisolto all’Eurallumina: la Rusal ha fermato gli impianti nel 2009, il piano di rilancio (da 300 milioni di euro) ancora non si è realizzato, dopo diverse modifiche progettuali e in attesa delle autorizzazioni.