Via Crucis e benedizione delle palme: divieti alle auto 

La Domenica delle palme e le celebrazioni per la Pasqua, rivoluzionano il traffico in città. La polizia locale, dopo un confronto con i vari parroci, ha studiato una serie di modifiche alla viabilità in modo da consentire lo svolgimento delle processioni e dei vari riti, in condizioni di sicurezza.

Si comincia già venerdì in occasione delle diverse vie Crucis. Dalle 19 alle 22 per quella della parrocchia di Sant’Elena, traffico chiuso per il tempo necessario al passaggio del corteo in piazza Sant’Elena e nelle vie Diaz, Dante, Ravenna, Brigata Sassari, Lombardia, Don Minzoni, Pisacane, Marconi, Volta, Bonaria e via Eleonora D’Arborea. Per la via Crucis della parrocchia di Sacro Cuore stessi divieti nelle vie Pitzolo, De Cristoforis, Principe Amedeo, Torino, Mori, Oberdan, Trieste, Settembrini, Monti e Pellico e per quella della parrocchia di Santo Stefano nelle vie Palestrina, Parini, Cilea, Rossini, Tasso, Petrarca, Pergolesi, Fogazzaro, Paganini, Pirandello, Verdi Bellini, Zandonai, via Santa Cecilia e via Gabriel.

Variazioni anche domenica per la benedizione delle palme. Dalle 9 alle 12,30 divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Sant’Elena nel tratto antistante il sagrato della basilica, in via Diaz, tra via Zara e via D’Annunzio, in piazza Azuni e in entrambi i lati di via Marconi tra via Brigata Sassari e via Parrocchia. Direzione obbligatoria a sinistra in via Rosas per le auto che arrivano da via Bonaria, a destra in via Cavour per chi arriva da via Roma e a sinistra in via Brigata Sassari per chi arriva da via Marconi.

Nelle vie e piazze interessate dalla processione delle Palme, da piazza Azuni sino alla Basilica di Sant’Elena, sarà chiuso il traffico per il tempo necessario al passaggio del corteo e per la benedizione delle palme prevista in Piazza Azuni alle 10,15. Stesso divieto alle 10 in via Negri, Settembrini e Pellico, in piazza IV Novembre, via Principessa Jolanda, via Bosa e via Sant’Antonio e nelle vie Parini, Mascagni, Boito e Palestrina per la benedizione delle palme delle parrocchie di Sacro Cuore, Sant’Antonio e Santo Stefano.

