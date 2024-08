Via Crispi, si accendono le ruspe 

Dopo la riapertura di via Ciutadella de Menorca, momentaneamente a doppio senso di marcia (e sosta vietata nei due lati) a giorni dovrebbero iniziare i lavori di riqualificazione in via Crispi. Anche in questo caso è prevista la nuova pavimentazione e l’eliminazione dell’asfalto.

Un intervento che rientra nel grande calderone del progetto finanziato dal Pnrr e che prevede appunto la riqualificazione di alcune strade del centro storico per un importo di poco inferiore ai tre milioni.

Dopo il primo step, che ha interessato quindi via Menorca, ora si prosegue con il secondo: via Crispi dovrà essere completata in tempo utile per lo svolgimento della Sartiglia, febbraio 2025. Altra zona interessata dai lavori è via Azuni, in particolare il tratto che corre davanti al Chiostro del Carmine, storico edificio oggi sede dei corsi universitari.

Rimane invece da definire la sorte per vico Arcias, stradello che collega vico Ammirato a via Crispi, chiuso da 18 anni dal Comune inizialmente per problemi di degrado e poi per mancanza di sicurezza, visto che pare che i muri di proprietà di Comune e Asl siano pericolanti. L’assessore Prevete ha annunciato che i lavori non si faranno proprio per il rischio crolli anche se manca un atto ufficiale che attesti questa pericolosità.

