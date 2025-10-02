VaiOnline
L’allarme.
03 ottobre 2025 alle 00:51

Via Crispi,  nuovi problemi col senso unico 

Ha liberato il semaforo di via Roma dalle auto che dal Largo dovevano raggiungere viale Trieste. Ha avuto anche il pregio di accorciare i tempi anche per coloro che girano alla ricerca di un parcheggio, non più costretti a immettersi in via Roma e magari avrà convinto alcuni a prolungare verso via Battisti per cercare un parcheggio (almeno nel weekend quando la sera è più complicato). Ma il nuovo senso unico di via Crispi, una volta preso, è un “tappo”. «L’inversione del senso marcia in via Crispi è stata sicuramente una scelta positiva: ha migliorato la viabilità e risolto alcune criticità», premette Roberto Mura, consigliere di Alleanza Sardegna. «Tuttavia», aggiunge, «ha generato un problema forse ancora più grave: oggi è praticamente impossibile tornare in via Roma o nel Largo senza dover passare per viale Trieste, con conseguente aumento del traffico e disagi per residenti e automobilisti. La soluzione è chiara: occorre riaprire via Sassari al traffico, modificando o cancellando la pedonalizzazione». ( ma. mad. )

