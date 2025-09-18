VaiOnline
Traffico.
19 settembre 2025 alle 00:21

Via Crispi, decolla il nuovo senso unico 

L’obiettivo è alleggerire il traffico di una porzione di via Roma. Da ieri mattina è cambiata la viabilità in via Crispi che è tornata (così com’era due anni e mezzo fa, prima dell’avvio dei lavori di riqualificazione in via Roma) a senso unico verso piazza del Carmine. Il debutto di questa semplicissima ma decisiva rivoluzione del traffico in centro, che eviterà alle auto che dal Largo devono raggiungere piazza del Carmine di intasare il semaforo all’incrocio con palazzo Bacaredda e di fare il giro da via Sassari, è stato accolto positivamente dai cagliaritani, senza che sia stato necessario l’intervento degli agenti della polizia locale. Tutti ieri sapevano del cambio del senso di marcia, e la nuova segnaletica, chiarissima e precisa, ha fatto il resto. Insieme alla nuova regolarizzazione dei tempi dei semafori, la piccola rivoluzione dovrebbe aiutare a decongestionare il traffico in via Roma. i cagliaritani ci sperano. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

