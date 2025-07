Via Crimea e via Rossini, divieti per il nuovo asfalto 

Parte oggi il cantiere per il nuovo asfalto in via Crimea e via Rossini, nel centro di Selargius. Dopo aver stanziato le risorse in bilancio, con il recente sì alla variazione di assestamento e agli equilibri finanziari delle casse del Municipio, il settore Viabilità ha affidato i lavori a un’impresa edile quartese. L’intervento - finanziato con 200mila euro circa - verrà realizzato insieme alla società che per conto di Abbanoa sta effettuando i ripristini nelle due strade interessate dalla sostituzione della rete idrica.

Da oggi, e sino a fine lavori, sarà in vigore dalle 7 del mattino il divieto di sosta e alcune limitazioni al traffico nelle vie Crimea, Rossini, Don Orione, Rivoli e strade limitrofe. «Come sempre facciamo appello alla pazienza dei cittadini, consapevoli che ogni qualvolta si interviene sulle strade i disagi sono inevitabili ma inevitabili per godere dei benefici futuri», l’appello del sindaco Gigi Concu ai selargini.

