Via Costituzione, marciapiede dissestato 

Una passeggiata un po’ pericolosa, per tutti quelli che camminano su questo marciapiede. Siamo in via Costituzione, all’incrocio con via Cagliari, proprio di fronte a un grande centro commerciale, e in una zona centralissima di Sestu.

Un punto caratterizzato da un traffico intenso, sia a piedi che in auto. Qui il marciapiede si è lentamente disfatto nel corso di mesi; già ad aprile le prime mattonelle smosse con un tratto chiuso da una barriera che poi ha ceduto e l’area rovinata si è allargata sempre di più. Insoddisfazione che serpeggia, dunque, tra i clienti del centro commerciale e i passanti, anziani e non, costretti a camminare sulla strada. Dall’assessore Emanuele Meloni, responsabile dei lavori pubblici, una rassicurazione: «Ieri gli uffici tecnici hanno sollecitato l’intervento di ripristino», commenta. C’è quindi da aspettarsi che il problema venga risolto presto.

RIPRODUZIONE RISERVATA