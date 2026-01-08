Via Costa, operai alle porte 

Il cantiere è alle porte per il mercato di via Costa. Con l’approvazione del progetto esecutivo, la Giunta ha sbloccato l’ultimo passaggio tecnico prima dell’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria che dovranno preparare la struttura ad accogliere i commercianti attivi nel mercato provvisorio di via Cimarosa.

L’intervento, progettato da Gian Battista Masala, ha un costo di 600mila euro e riguarda l’adeguamento dell’impianto elettrico, idrico e antincendio, oltre alla riorganizzazione degli spazi interni. Le risorse saranno reperite attraverso un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

In via Cimarosa, sede provvisoria dal 2016 dopo la chiusura del mercato di via Mazzini, resistono oggi nove operatori (erano 22 dieci anni fa) mentre il Comune continua a spendere 80mila euro all’anno di affitto. Anche il mercato di via Costa, di proprietà comunale, è semivuoto: su dieci box originari, ne risultano attivi quattro. L’obiettivo, ribadito più volte dall’assessora alle Attività produttive, Valentina De Seneen, è concentrare le attività in un’unica struttura e ridurre i costi di gestione. Il trasferimento degli operatori da via Cimarosa a via Costa dovrebbe avvenire a luglio. ( m. g. )

