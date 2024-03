Via Corsica: ecco i dissuasori, poi il semaforo 

I paletti dissuasori sono comparsi nel fine settimana ai quattro angoli dell’incrocio (maledetto) tra via Corsica e via Curie. Rifatta completamente anche la segnaletica a terra, strisce pedonali e segnali di stop. È il primo passo dell’amministrazione per la messa in sicurezza dell’incrocio spesso teatro di numerosi incidenti automobilistici (l’ultimo lo scorso 8 marzo in cui è rimasta gravemente ferita una donna di 69 anni) per colpa della velocità.

Il programma dell’amministrazione è allargare i marciapiedi e posizionare quattro impianti semaforici nei quattro angoli dell’incrocio in modo da rendere più sicura la viabilità in quel tratto. Nessuna marcia indietro, quindi, rispetto a quanto annunciato qualche giorno fa dall’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. L’unico modo per regolare quell’incrocio pericoloso resta il semaforo. Nell’attesa che gli impianti vengano installati (ci vorrà qualche settimana prima di cominciare a lavorare in via Corsia perché le squadre del Comune sono impegnate in altri lavori urgenti), ecco spuntare i paletti dissuasori: solo una soluzione temporanea, quindi, in attesa di quella definitiva.

