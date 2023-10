Via Concas, lavori per la nuova condotta idrica 

Basta con le perdite idriche anche nell’ultimo tratto della via Concas. Il nuovo intervento di Acquavitana, la società che gestisce il servizio idrico a Sinnai e frazioni, prevede la sostituzione di un tratto di vecchia condotta idrica: ottanta metri lineari compresi tra la via Gobetti la via Croce. I lavori saranno ultimati la prossima settimana.

«Si tratta di un intervento importante, necessario per eliminare le perdite d'acqua in rete e per assicurare un servizio migliore all’utente – dice Alberto Cortese, direttore generale di Acquavitana, «un servizio di pronto intervento che si aggiunge a quelli del passato: oggi abbiamo una rete di distribuzione funzionale e moderna. Riusciamo a individuare anche piccole perdite sotterranee con l’utilizzo di sistemi sofisticati evitando così inutili perdite d’acqua non visibili dall’esterno».

Tra gli interventi già effettuati, quelli nelle vie Roccheddas, Funtaneddas, Picasso, Ligabue, Della pineta, Perra, Soleminis, Sardegna, Piazza Padre Pio e altre ancora. «Tutti progetti - dice C ortese - chiusi anche col riasfalto dei tratti interessati agli scavi con programmazione collaudata che ci consente di limitare al massimo i disagi dell’utente dopo ogni intervento sulla strada». (r. s.)

