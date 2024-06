Via Coghe, senso unico: dietrofront del Comune 

Senso di marcia in via Coghe? Assemini fa dietrofront. Ne parla il sindaco Mario Puddu: «Considerati i punti di vista dei cittadini e lo spostamento della guardia medica in via Coghe, si rende necessario ripristinare il verso di percorrenza da via Cagliari a via San Cristoforo».

Nel febbraio scorso erano state istituite alcune modifiche alla viabilità cittadina. Partiva il periodo sperimentale - che sarebbe dovuto durare 30 giorni - nel tratto compreso tra le intersezioni che via Coghe forma con via Cagliari e via San Cristoforo.

Le disposizioni consentivano il transito di tutti i veicoli da via San Cristoforo a via Cagliari, mentre in via Cagliari vietavano l’accesso in via Coghe.

Nonostante i residenti avessero reagito positivamente alla novità, il Comune ha dovuto rivedere le decisioni prese per consentire un raggiungimento più agevole della struttura che ospita il medico di guardia.

La soddisfazione di alcuni cittadini va a contrapporsi col dispiacere di altri: «Il fatto che le vetture non svoltassero più da via Cagliari in via Coghe - commenta Francesca Loru, 29 anni, esercente - si era rivelato un vantaggio per la mia giovane attività nella parallela via San Francesco di Paolo».

C’è anche chi pensa a ulteriori modifiche per rendere il traffico più scorrevole: «Bisognerebbe aprire come in passato di fronte al bar - suggerisce Mario Scalas, 75 anni, cittadino - e creare due corsie per dare via libera alle auto che vanno verso la rotonda».

