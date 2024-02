Via Coghe diventa a senso unico 

Cambia la viabilità ad Assemini. Il comandante della polizia locale Giovanni Carboni ha istituito il senso unico di circolazione in un tratto di via Ignazio Coghe.

L’esprimento

Terminata l’installazione della segnaletica stradale da parte dell’Ufficio tecnico comunale, partirà per trenta giorni, in via sperimentale, la modifica nel tratto compreso tra le intersezioni che via Coghe forma con via Cagliari e via San Cristoforo.

Sarà consentito il transito di tutti i veicoli da via San Cristoforo a via Cagliari, con l’obbligo a tutti di fermarsi allo stop, dare precedenza a destra e svoltare a sinistra. Mentre in via Cagliari ci sarà il divieto di accesso in via Coghe e l’obbligo di proseguire diritti.

La scelta

Il sindaco Mario Puddu spiega i motivi della scelta: «La modifica nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di limitare il flusso di circolazione dei veicoli che da via San Cristoforo devono raggiungere e percorrere la rotonda di nuova realizzazione tra via Cagliari, via Carmine e via Sardegna. Le nostre intenzioni», conclude, «sono state rafforzate dal fatto che numerosi cittadini caldeggiano questa ipotesi».

Le reazioni

Abitanti e attività produttive iniziano a prendere confidenza con la nuova viabilità cittadina. Promosse le nuove rotonde. E via Coghe? «La modifica del senso di marcia in questo tratto - commenta Marta Filippino, 35 anni, titolare di un’agenzia di gestione pratiche - credo potrebbe ulteriormente avvantaggiare lo scorrimento dei veicoli già in forte miglioramento. Ci auspichiamo però che non vengano eliminati i parcheggi liberi e che questi restino privi del vincolo orario».

Anche Francesca Loru, 29 anni, panettiera, vede con ottimismo la novità: «Il fatto che le auto non svoltino più da via Cagliari verso in via Coghe sarà un vantaggio per la mia attività che si trova nella strada parallela, via San Francesco di Paola, presumibilmente le auto transiteranno di più di fronte alla mia rivendita».

Non manca chi è preoccupato per il fatto che via San Francesco di Paola è una strada molto stretta e che pertanto l’intensificazione del flusso automobilistico potrebbe causare disagi ai residenti.

L’opposizione

Soddisfatta anche l’opposizione: «Mi sembra una scelta ragionevole - afferma Diego Corrias - considerato che al momento qualcuno tende a fare l’infrazione pericolosa di immettersi in via Cagliari senza percorrere la rotonda. Il punto debole potrebbe diventare la via San Francesco che è molto stretta. Si tratterà di capire se reggerà un aumento del traffico».

«Il cambio del senso di marcia di via Coghe - conclude Niside Muscas - può sicuramente essere utile e risponde a esigenze e richieste dei cittadini. Ma occorre avere prima di tutto un piano del traffico dell’intera cittadina».

