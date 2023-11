Via Circonvallazione, ecco la rete idrica e fognaria 

La giunta comunale di Maracalagonis ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della rete fognaria e idrica nella via Circonvallazione. I lavori sono stati finanziati da Egas e prevedono una spesa di 112mila euro. La richiesta del finanziamento risale al marzo del 2018 ed era stato sollecitato dal sindaco di allora Mario Fadda. Ora la giunta presieduta da Francesca Fadda, figlia del sindaco defunto, ha approvato il progetto.

«Le opere di urbanizzazione primaria dell’isolato urbanistico, racchiuso dalle vie Circonvallazione, Nuoro/Rossini e Santo Stefano - si legge nella delibera di giunta - risultano ad oggi insufficienti; in particolare, la rete fognaria acque nere è presente in via Santo Stefano e in via Nuoro/Rossini, ma non sulla via Circonvallazione. Con il progetto approvato è prevista anche l’estensione della rete idrica nell'agro prossimo all'abitato di Maracalagonis».

Tutti lavori particolarmente necessari e attesi per il quartiere: la Città metropolitana nella zona ha eseguito e sta eseguendo diversi interventi sulla viabilità che interesseranno la provinciale sino al confine con Quartu. (ant. ser.)

