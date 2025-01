Via Cinquini, transenne da oltre 5 anni   

Sono passati quasi sei anni ma le transenne sul marciapiede di via Cinquini, dove c'è la fermata del bus, ci sono ancora. Erano state messe dal Comune per proteggere i pedoni dalla caduta di massi dalla parete. Nel mentre, però, tra le transenne e la parete sono cresciute le erbacce e non mancano rifiuti e cartacce. Ma il disagio più grosso è quello che continuano a subire i pedoni, costretti in alcuni tratti (le transenne infatti occupano una lunga parte del marciapiede) a camminare in strada. «Per andare alla fermata del pullman si deve fare lo slalom tra una transenna e l'altra e camminare sulla carreggiata», dice Manolo Russo, residente della zona, «con il serio pericolo di essere travolti da qualche auto, considerato anche il fatto che gli automobilisti corrono parecchio».

