Via Cilea, nasce l’ufficio di prossimità 

Tutto pronto per ospitare il nuovo Ufficio di prossimità, istituito in collaborazione con il Tribunale di Cagliari e il Centro di programmazione della Regione. Ieri mattina l’inaugurazione nella sede di via Cilea, a seguito del progetto promosso dal ministero della Giustizia che mira a sviluppare una rete di prossimità territoriale in grado di agevolare i cittadini nella fruizione dei servizi giudiziari, soprattutto per le cosiddette “fasce deboli”.

«Il progetto è per noi una sfida importante, un’opportunità per creare una rete di collaborazione non solo fra istituzioni locali e Regione ma anche con i Tribunali», ha spiegato Francesca Lissia, coordinatrice del progetto per la Regione. Nei prossimi giorni partirà la formazione per il personale comunale da dedicare al nuovo ufficio. «Un servizio che avvicina i cittadini a un ambito come quello della giustizia, con tutta una serie di servizi che finalmente si tradurranno in risposte reali», il commento dell’assessore comunale ai Servizi sociali e alle Politiche generazionali Marco Camboni. «L’amministrazione», ha aggiunto, «ha aderito da subito a questa iniziativa, con l’intenzione di porsi come polo di riferimento per tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale”. (f. l.)

