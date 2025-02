Via Chironi percorribile solo in parte 

Via Chironi è di nuovo praticabile, in buona parte. Il 19 gennaio, la pioggia ha infierito sulle case fatiscenti portando al crollo di intere parti di abitazioni abbandonate e, nello specifico, in via Chironi, a pochi passi dal Museo della ceramica, che si è trovata lì, dove già Casa Martoni (ex sede del Municipio) si presenta in condizioni precarie, sono crollate parti di un edificio antistante il Museo della ceramica (l'area è ancora transennata) e, pochi metri dopo, in direzione della casa Museo Grazia Deledda e adiacente a Casa Contrafforti, le transenne che segnalavano il crollo di una parete ora sono poggiate alle mura appena ripristinate con dei blocchetti in cemento. Neanche il tempo di riprendersi e si arriva alla casa accanto a quella del primo scultore del Novecento sardo, Francesco Ciusa, abitata da piccioni e con crolli costanti. Salendo, in una strada formata da lastroni, si arriva alla famosa e da un lato più che pericolante Casa Fadda.

Insomma, se da un lato si è intervenuti in modo abbastanza tempestivo in via Chironi, dall'altro l'angoscia e la paura di percorrere quelle vie dominano Santu Predu, un rione che ha segnato la storia gloriosa della città.

