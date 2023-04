Via Cavour. arriva la luce dopo 30 anni di attesa  

Ci sono voluti trent'anni. A Lotzorai in via Cavour cittadini possono gridare al miracolo, attendevano la luce da tre lustri. La strada percorsa quotidianamente da residenti e non, è anche il percorso principale dei cortei funebri. É stata illuminata sino all'incrocio con la strada provinciale per Talana. A rivendicare questo intervento è l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Cesare Mannini: «Un impegno che avevamo assunto nel programma elettorale che abbiamo portato a termine. Da sempre una delle emergenze che i lotzoraesi lamentavano». É stato possibile grazie a un finanziamento ministeriale per la messa in sicurezza, l'implementazione e maggiore efficienza energetica di 50 mila euro ottenuto nel 2022. Mannini tende a chiarire, come precisa, a scanso di equivoci che «l'intervento nulla ha a che vedere con l’amministrazione in carica nei precedenti dieci anni». Con lo stesso appalto altri corpi illuminanti sono stati installati in alcune strade al buio della cittadina come via Genova, via Volta, via Sardegna e via Marconi. «Entro i prossimi dieci mesi prevediamo di intervenire anche in altre zone del paese prive di illuminazione» promette. La priorità verrà data alle strade più a rischio sicurezza e nelle zone maggiormente abitate. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA