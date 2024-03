Via Castiglione: l’area cani è sempre deserta I residenti: «Sporca, buia e malfrequentata» 

Sporca, buia e malfrequentata. L'area cani di via Castiglione, sotto il cavalcavia dell'Asse mediano, è sempre deserta. O quasi. Sono pochissime le persone che la utilizzano. Nonostante si tratti dell'unico spazio a disposizione nella zona, i padroni dei cani preferiscono evitarla. Sia per ragioni estetiche che funzionali. Ai piedi della staccionata più lontana dall'ingresso si accumulano rifiuti: cicche, bottiglie, lattine, cartoni di pizza. Ogni tanto lungo i vialetti sterrati compare anche qualche siringa. Il distributore di sacchetti per le deiezioni è sparito da anni. Manca una fontanella e non c'è illuminazione.

Realizzata una quindicina d'anni fa, con le migliori intenzioni, per venire incontro alle esigenze degli amici a quattro zampe, l'area cani non è mai decollata. «Eppure basterebbe poco per renderla fruibile. Sarebbe sufficiente una manutenzione più attenta», auspica Antonino Favarolo, 74 anni, che ogni giorno va a spasso insieme a Zuma, splendido Labrador. «Se fosse tenuta meglio sarebbe utilissima. Invece è piena di problemi».«Un peccato», gli fa eco Mauro Piras, 62 anni, «perché qualche pregio lo ha: il cavalcavia, infatti, assicura ombra d'estate e riparo dalla pioggia d'inverno. Tuttavia anch'io tendo ad evitarla. Specialmente la sera. Se fosse illuminata sarebbe più sicura. Così è pericolosa, di notte vicino al canneto ci sono i tossicodipendenti».

I cestini portarifiuti vengono svuotati «ma nessuno», riferiscono i pochi frequentatori, «raccoglie escrementi e rifiuti». Le recinzioni sono peraltro integre e anche il chiavistello funziona. Almeno non c'è il rischio che Fido possa finire in strada ed essere investito.

