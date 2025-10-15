Via Castelli, un percorso a ostacoli tra i rifiuti: così la strada si è trasformata in una discarica 

Via Castelli: una discarica a cielo aperto. La spettacolo offerto ai cagliaritani è quello di decine di sacchetti dell'immondizia accatastati uno sopra all'altro. Cumuli che trasformano i marciapiedi in minidiscariche. In primo piano si vedono anche pezzi di mobili (porte, pannelli, probabilmente strutture di mobilio smontato), ma anche vecchi elettrodomestici.

Gli scatti dell'inciviltà fotografano ancora una volta un angolo maledetto in tema di abbandono selvaggio dei rifiuti. La zona rappresenta da tempo un punto critico, segnalato con insistenza dai residenti a causa dell’accumulo costante di rifiuti di ogni tipo. Le proteste sono numerose con l’appello all’amministrazione affinché intervenga in tempi rapidi per eliminare il degrado presente sotto gli occhi di tutti. Sul caso è intervenuto anche Roberto Mura, consigliere di minoranza in Consiglio comunale, che rilancia la richiesta al Comune di un intervento risolutivo: «La Tari è alta quanto i cumuli di rifiuti che si trovano in città. L’assessora all’Ecologia urbana sul contrasto all'abbandono dei rifiuti». ( ma. mad. )

