VaiOnline
Tuvumannu.
16 ottobre 2025 alle 00:13

Via Castelli, un percorso a ostacoli tra i rifiuti: così la strada si è trasformata in una discarica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Via Castelli: una discarica a cielo aperto. La spettacolo offerto ai cagliaritani è quello di decine di sacchetti dell'immondizia accatastati uno sopra all'altro. Cumuli che trasformano i marciapiedi in minidiscariche. In primo piano si vedono anche pezzi di mobili (porte, pannelli, probabilmente strutture di mobilio smontato), ma anche vecchi elettrodomestici.

Gli scatti dell'inciviltà fotografano ancora una volta un angolo maledetto in tema di abbandono selvaggio dei rifiuti. La zona rappresenta da tempo un punto critico, segnalato con insistenza dai residenti a causa dell’accumulo costante di rifiuti di ogni tipo. Le proteste sono numerose con l’appello all’amministrazione affinché intervenga in tempi rapidi per eliminare il degrado presente sotto gli occhi di tutti. Sul caso è intervenuto anche Roberto Mura, consigliere di minoranza in Consiglio comunale, che rilancia la richiesta al Comune di un intervento risolutivo: «La Tari è alta quanto i cumuli di rifiuti che si trovano in città. L’assessora all’Ecologia urbana sul contrasto all'abbandono dei rifiuti». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La protesta

L’ira dei farmacisti sardi, in 500 al sit-in di Cagliari: «Abbiamo stipendi da fame»

Battaglia sul rinnovo del contratto I sindacati: pronti allo sciopero 
Stefania Lapenna
Emigrati

«Ora voteranno tutti, i giovani non seguono gli ordini di scuderia»

L’avvocata Sara Nicole Cancedda: guardiamo al congresso con fiducia 
Cristina Cossu
Il meteo

Madre e figlia salvate a Porto Torres Olbia rivive l’incubo dell’alluvione

Automobilista bloccato in un sottopasso, super lavoro per i Vigili 
Andrea Busia Mariangela Pala
Governo

Una spinta agli stipendi ma c’è il nodo risorse

Flat tax del 10% sugli aumenti retributivi, novità per Isee e aliquote Irpef 
Milano

Uccide la compagna con 24 coltellate  di fronte ai poliziotti

Pamela Genini, 29 anni, era riuscita con uno stratagemma a chiedere aiuto  
La svolta

Hamas restituisce altri corpi,  varco di Rafah verso la riapertura

Una delle salme non è di un rapito. Gli Usa ai miliziani: «Via le armi» 