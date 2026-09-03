Via Carducci, la magnolia è una barriera 

Un grande albero di magnolia crea difficoltà alla circolazione in via Carducci a Guspini. La chioma occupa tre quarti della carreggiata e non lascia passare autocarri e furgoni. La situazione è nota da tempo, vicino allo spartitraffico tra via Carducci e via Bellini, ma nessuno è intervenuto per il taglio dei rami. Ieri mattina un camper di turisti tedeschi è restato impigliato. Il conducente si è dovuto fermare, creando uno spettacolo fuori dell’ordinario agli abitanti del rione.

I residenti protestano da febbraio: «Avevano potato gli alberi accanto alla piazza centrale e in viale Di Vittorio per far passare i carri di carnevale, mentre nella nostra strada non sono intervenuti. Speriamo che non accadano incidenti che coinvolgano persone, sarebbe veramente grave». Chiedono ora un intervento urgente al Comune per la potatura dell’albero e per ripristinare la sicurezza della circolazione in una delle vie più trafficate del centro storico.

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