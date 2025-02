Via Carbonia, la strada dei pericoli 

Tanti incidenti, qualcuno anche mortale e tanti pericoli per gli automobilisti. La situazione in via Carbonia è sempre precaria. A rendere il tutto ancora più pericoloso contribuiscono le auto parcheggiate sul lato destro della carreggiata, che impediscono di vedere eventuali pedoni: in prossimità della rotonda poi, le strisce pedonali vengono spesso ignorate. Molti suggeriscono l’istituzione del senso unico. Tutti concordano sulla necessità di installare dissuasori di velocità.

Le segnalazioni

Pierpaolo Tuveri, titolare di un’autoscuola, sottolinea la gravità della situazione: «Sono anni che segnalo la pericolosità di via Carbonia (e di via Santa Maria), teatro di comportamenti pericolosi da parte degli automobilisti. A questo si aggiunge il disordine della segnaletica orizzontale e verticale. In via Carbonia il problema principale è la scarsa visibilità, e questo va affrontato con decisione. Servono provvedimenti seri, più controlli e sanzioni adeguate. Se si vogliono mantenere i parcheggi, bisogna trasformare la via in senso unico e collegarla con le strade circostanti. Anche in via Cagliari il divieto di sosta viene costantemente ignorato». Anche Gigi Vaccargiu, autista dell’Arst, è favorevole all’idea del senso unico e suggerisce di migliorare i parcheggi in via Roma e via Carbonia. Inoltre, segnala che «in estate la strada diventa il teatro di vere e proprie gare notturne tra auto. Sarebbe utile aggiungere strisce pedonali con dissuasori di velocità».

Il Comune

Sul fronte politico, Simona Cogoni, esponente del gruppo di minoranza, denuncia la pericolosità della strada: «Abbiamo più volte sollevato la questione, evidenziando che la via è percorsa anche da mezzi pesanti, ma la sua larghezza è limitata a causa dei parcheggi. Servono dissuasori con segnalazioni luminose. Sappiamo che sono stati stanziati dei fondi per questi interventi, ma è fondamentale agire subito. È inaccettabile che tutto resti fermo». Filippo Usai, consigliere di maggioranza in quota Pd, annuncia che porterà nuovamente il problema all’attenzione del consiglio comunale: «Da inizio legislatura sollecito interventi su via Carbonia e sulle strade circostanti, invano. La pericolosità per automobilisti e pedoni aumenta di giorno in giorno ma le soluzioni esistono: sensi unici, dissuasori, fototrappole per soste selvagge. Mi auguro che entro la fine del mandato si riescano a mettere in atto fatti concreti». Infine, l’assessore ai Lavori Pubblici, Marcello Serru, annuncia i primi interventi in programma: «Già prevista l’installazione di un passaggio pedonale rialzato in via Carbonia, inserito nei lavori di asfaltatura appaltati per un valore di 260mila euro. Inoltre, stiamo studiando ulteriori misure per migliorare la sicurezza stradale».

