Via Caravaggio, a buon punto i lavori per la nuova scuola 

É stata demolita a novembre del 2023. La nuova scuola di via Caravaggio sta rapidamente nascendo con una spesa di tre milioni e mezzo: tre milioni e 200mila euro arrivati al Comune attraverso il Pnrr; altri 300mila euro sono arrivati dalle casse del Municipio. Il nuovo fabbricato sta nascendo sulla stessa area che ospitava il vecchio dichiarato inagibile (gli studenti sono stati trasferiti in altre sedi sempre in paese). La scuola che sta nascendo è una delle 109 in Italia che hanno avuto accesso alle risorse messe a disposizione dal Pnrr proprio per interventi di ricostruzione.

Il Comune di Sinnai era stato il primo tra i Municipi finanziati in Sardegna ad aver avviato la demolizione. I lavori sono a buon punto ma ci vorrà ancora del tempo per essere ultimati. Si spera che possano essere completati entro l’autunno per tornare utili all’inizio del prossimo anno scolastico. L'idea progettuale era stata trasformata in progetto preliminare tramite apposito concorso di livello europeo avviato dal ministero. In tempi strettissimi, meno di sei mesi, il Comune aveva approvato il progetto esecutivo. Quella che sta sorgendo è una struttura su due piani con al centro un ampio spazio polifunzionale, 120 metri quadrati per sette metri di altezza. Attorno a questa sala, organizzate su due piani, sono disposte otto aule, la sala mensa, due laboratori e un'aula di informatica, a cui si aggiungono la sala colloqui, la presidenza, la mediateca e l'archivio. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA