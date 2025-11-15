VaiOnline
Monserrato.
16 novembre 2025 alle 00:20

Via Caracalla, la perdita idrica “compie” quattro mesi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un problema senza fine quello che da mesi ormai interessa via Caracalla a causa di una perdita idrica. Una criticità nata ad agosto, quando l’acqua ha iniziato a fuoriuscire dal marciapiede e a riversarsi nella via principale. Una situazione che ha conseguentemente provocato il cedimento dell’asfalto, creando una vistosa buca che ha messo a serio rischio la sicurezza degli automobilisti, in particolare dei motociclisti.

Nel frattempo, il Comune è intervenuto con un primo ripristino, anche in vista della gara ciclistica che si sarebbe svolta nelle vie della cittadina. Nonostante i lavori eseguiti però, la perdita non è mai stata realmente fermata. Un problema che non riguarda solo l’acqua visibile, a preoccupare maggiormente sono infatti danni che avvengono sotto il manto stradale, come spiega l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi: «Quando si verificano queste perdite è fondamentale intervenire subito per evitare problemi dell’asfalto. Quello che crea problemi gravi è la cosiddetta acqua nascosta che si infiltra nell’asfalto, con conseguente cedimento della struttura stradale. La situazione è grave, abbiamo mandato diverse pec per risolvere una volta per tutte questo problema ma non abbiamo avuto risposta. Siamo dovuti intervenire noi per garantire la sicurezza dei cittadini, ma ad oggi la situazione non è ancora risolta».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Cani: «Potevo morire, l’odio social su di me non è giustificabile»

L’assessore domani non sarà a Roma: «Mi è stato consigliato un po’ di riposo» 
Lorenzo Piras
La protesta

Pescatori contro le pale eoliche

«L’offshore bloccherà le nostre barche e il nostro lavoro già in crisi» 
Stefano Garau
L’inchiesta

Conservatoria delle Coste: «I soldi ad associazioni con sedi senza elettricità»

Anche una giovane disabile e una 89enne tra gli ignari nominati rappresentanti legali 
Matteo Vercelli
Cronaca

Due persone indagate per l’omicidio di Marco Pusceddu

Nuovi interrogatori nelle caserme dei carabinieri di Iglesias e Ozieri 
Francesco Pintore
arte e salute

«Non siamo solo la nostra malattia»

Cagliari, al San Giovanni di Dio il ballo delle pazienti oncologiche 
Sara Marci
L’emergenza

«Cervi e daini hanno invaso le nostre aziende»

Allevatori e agricoltori disperati:  c’è chi vuole imbracciare il fucile 
Santina Ravì
Cronaca

I cinghiali invadono la Statale 131, ormai è emergenza

Fauna selvatica sulla strada: due incidenti nell’Oristanese 
Valeria Pinna
la giornata

Cento tonnellate di solidarietà

Successo della Colletta alimentare: duemila volontari sardi ieri nei market 
Umberto Zedda