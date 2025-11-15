Via Caracalla, la perdita idrica “compie” quattro mesi 

Un problema senza fine quello che da mesi ormai interessa via Caracalla a causa di una perdita idrica. Una criticità nata ad agosto, quando l’acqua ha iniziato a fuoriuscire dal marciapiede e a riversarsi nella via principale. Una situazione che ha conseguentemente provocato il cedimento dell’asfalto, creando una vistosa buca che ha messo a serio rischio la sicurezza degli automobilisti, in particolare dei motociclisti.

Nel frattempo, il Comune è intervenuto con un primo ripristino, anche in vista della gara ciclistica che si sarebbe svolta nelle vie della cittadina. Nonostante i lavori eseguiti però, la perdita non è mai stata realmente fermata. Un problema che non riguarda solo l’acqua visibile, a preoccupare maggiormente sono infatti danni che avvengono sotto il manto stradale, come spiega l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi: «Quando si verificano queste perdite è fondamentale intervenire subito per evitare problemi dell’asfalto. Quello che crea problemi gravi è la cosiddetta acqua nascosta che si infiltra nell’asfalto, con conseguente cedimento della struttura stradale. La situazione è grave, abbiamo mandato diverse pec per risolvere una volta per tutte questo problema ma non abbiamo avuto risposta. Siamo dovuti intervenire noi per garantire la sicurezza dei cittadini, ma ad oggi la situazione non è ancora risolta».

