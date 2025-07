Via Caracalla cuore della movida, la “Fiesta Latina” fa il pienone 

Tra specialità culinarie, musica dal vivo, balli e folklore, via Caracalla si riscopre centro della vita notturna monserratina. Sono state un successo le prime due serate della “Fiesta Latina”, il festival dei sapori sudamericani organizzato ai giardini pubblici tra via Caracalla e via Porto Botte.

Cominciato martedì sera, l’evento ha visto un boom di presenze di tutte le età che ha riempito e rianimato la passeggiata, solitamente molto meno movimentata della “collega” di via del Redentore e meno considerata nei programmi estivi dell’amministrazione. Un risultato che soddisfa l’assessora alla Cultura Emanuela Stara: «Siamo contenti di vivacizzare e animare Monserrato in questo modo, soprattutto in una zona in cui non è facile organizzare eventi, come quella di via Caracalla», il commento dell’assessora. L’appuntamento (a sorpresa) dell’estate monserratina terminerà oggi, con un’ultima serata tra il cibo e la cultura esotica di Brasile, Argentina, Cuba, Perù e Messico. Previsto anche uno stand di matrice europea, ma dal sapore latino, dedicato alla Spagna. Gli stand apriranno alle 18 e il festival andrà avanti fino all’una di notte, con ingresso completamente gratuito.

