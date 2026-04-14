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Monserrato
15 aprile 2026 alle 00:17

Via Capo Comino, salvato e rimosso uno sciame di api 

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È stata necessaria una singolare operazione di salvataggio, per recuperare uno sciame di api che nel fine settimana ha scelto il marciapiede di via Capo Comino per effettuare la “sciamatura”: un gruppo compatto esce dall’alveare e si trasferisce altrove, per creare una nuova colonia. Ma il luogo scelto comportava pericoli sia per l’incolumità dei passanti che degli animali. Tutto è partito dalla segnalazione di un residente, che ha allertato i carabinieri (arrivati per dare supporto) e il Comune. Dall’assessore all’Ambiente Saverio De Roma la richiesta di intervento a un’apicoltrice, Giulia Bergamini, che ha recuperato gli insetti con un’arnia. «La moltiplicazione delle api avviene in questo periodo, ma di solito scelgono alberi o cespugli. In questo caso probabilmente sono state disturbate dal vento», spiega Bergamini. «Le api hanno familiarità con la zona, perché trovano piante e fiori per loro importanti. Siamo contenti che la situazione si sia risolta al meglio», ha aggiunto De Roma.

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