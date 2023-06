Via Capo Caccia, buca pericolosa 

Una buca, piccola ma profonda, si è formata in mezzo alla strada in via Capo Caccia. Stavolta, forse per allertare del pericolo ma ancora di più per ironia, qualcuno tre giorni fa ha pensato di “addobbarla” mettendoci una piantina, come fosse un vaso. Il fatto è diventato virale, e nei gruppi Facebook su Monserrato sono rimbalzate qua e là le foto che in tanti hanno voluto fare a questa singolare iniziativa. Che è durata poco, perché già il giorno dopo la polizia locale è intervenuta rimuovendo la piantina e transennando l’area attorno alla buca dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte degli abitanti della via. «È stata una trovata molto simpatica, senza nessuna vena polemica», commenta Sara Pani, una cittadina: «Forse è servito per intervenire subito e mettere la buca in sicurezza».

