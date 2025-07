Via Cannas, addio al degrado 

Da un lato il nuovo parco, dall’altro una scalinata che anche il Cammino di Santa Barbara ha eretto a percorso dei pellegrini. In mezzo, una delle ferite urbanistiche di una città cresciuta troppo in fretta, poi abbandonata, poi aggiustata a pezzi. In via Cannas il Comune da qualche giorno (dopo averlo annunciato) ha iniziato a porre rimedio a una situazione di degrado che mal si confaceva col resto del comparto che invece sta cambiando aspetto.

Via ai lavori

Nel tratto iniziale sono cominciati (e andranno avanti sino a settembre) i lavori di sistemazione di un obbrobrio che gridava vendetta: le condizioni pietose del piazzale fra i palazzi suddivisi da una scalinata (privata ma di uso pubblico tant’è che deve prendersene cura il Comune), diventato uno sconcio. Un percorso ad ostacoli fra macerie, rifiuti, marciapiede disastrato, erbacce. Una scena che ancora abituale in altre zone della città e delle frazioni, ma in questo caso il degrado si ergeva a pochi passi dal neo nato parco realizzato dal Comune lungo il corso del rio Cannas. «Da un lato una zona della città diventata gradevole – fa notare Enrico Erriu, residente in uno dei palazzi del corso – dall’altro uno sconcio in cui era impossibile passare». L’incompiuta risaliva agli anni 90 e ha finito per coinvolgere la scalinata che collega viale Arsia (cioè il centro città) ai rioni a sud: «Una terra di nessuno - accusa Valeria Zara, altra residente in via Cannas - con parcheggi selvaggi sporcizia: la speranza è che anche le aree pertinenziali dei palazzi privati vengano curate per non rovinare quello che il Comune sta facendo».L’intervento da 40 mila euro prevede lo smantellamento del piazzale (avvenuto ieri), la realizzazione di dodici parcheggi per auto e quattro per moto, il collegamento pedonale con la scalinata da un lato e il percorso ciclabile del parco dall’altra, un percorso pedonale a fianco ai caseggiati, una zona verde e la sistemazione anche di un angolo del palazzo di sinistra dove è cresciuta una palma. Siccome via Cannas è a senso unico, resterà la facoltà di parcheggiare sulla sinistra.

Il Comune

«Quella parte di via Cannas – dice il sindaco Pietro Morittu – era una delle situazioni indefinite da anni figlia di incompiute che la città si porta appresso dopo la nascita: ora questo intervento consente di connettersi col parco creando un sistema unico».

