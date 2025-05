Via Campo Scipione «Progetto esecutivo pronto in autunno» 

«Il progetto esecutivo di via Campo Scipione, per eliminare la curva di via San Paolo, è nella fase conclusiva». L’assessore alla pianificazione e Urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu fa il punto sui lavori di riqualificazione dell’area dove dovrebbe sorgere il parco “educativo-sportivo” di Santa Gilla. «Abbiamo a disposizione 4 milioni di euro. Un finanziamento ottenuto prima della pandemia, quando i prezzi per la realizzazione delle opere non erano certo quelli attuali». Non sono sufficienti? «Stiamo lavorando con i progettisti per rimodulare l’intervento iniziale e capire cosa possiamo fare con quei soldi. Nelle prossime settimane avremo un quadro più definito su come utilizzare i 4 milioni del Bando periferie». Avete un’idea da dove partire? «Il progetto è quasi pronto. Stiamo precedendo a tappe forzate per cercare di arrivare entro l’autunno la progettazione esecutive in modo da iniziare la ricerca delle risorse necessarie ». Quando nascerà il Parco urbano? «Stiamo lavorando a un progetto integrato per la riqualificazione di Is Mirrionis, Sant’Avendrace e San Michele e sulle connessioni stradali tra il parco urbano e Tuvixeddu».

