Via Caltanissetta, rogo in un deposito di legna Escavatore e furgone distrutti dalle fiamme 

Danni ingenti ma per fortuna nessun ferito nell’incendio scoppiato ieri verso le 21 in via Caltanissetta a Olbia. Il rogo è divampato in un deposito di legna: le fiamme hanno raggiunto alcuni mezzi, distruggendoli. Le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi ma il pronto intervento dei vigili del fuoco di Olbia ha limitato i danni, comunque ingenti.

L’allarme è scattato poco prima delle 21. Qualcuno ha notato le fiamme e il fumo: immediata la chiamata al 115 e l’arrivo delle squadre dei vigili nel deposito di legna. Il rogo, abbastanza vasto, ha impegnato i pompieri per molto tempo. Le fiamme hanno divorato un piccolo escavatore, una ruspa e un furgone carico di legna. Le cause devono essere ancora accertare. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato.

