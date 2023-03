Via Calasetta, il rione che non esiste 

Tra i residenti nel quartiere ci sono anche disabili gravi e la difficoltà di trasportarli, in caso di necessità, diventa un serio problema. «Ci sono persone costrette a stare a letto a causa della malattia – conferma Luigi Di Giovine – ed è un’impresa anche fare arrivare l’ambulanza»: trovare qualcuno nel labirinto di via Calasetta 140 è praticamente impossibile.

Vent’anni fa in località S’Arriaxiu ha preso il via la realizzazione di questi edifici. Poco dopo l’immobiliare ha chiuso bottega per problemi anche di carattere giudiziario e gli acquirenti si sono ritrovati a vivere in un quartiere dove fortunatamente la rete fognaria è stata realizzata ma il resto manca. «Anni difficili – dice una dei residenti, Katia Inguscio – che abbiamo affrontato fra mille difficoltà. Abbiamo pagato gli oneri di urbanizzazione alla ditta che ci ha venduto le case. Il Comune non ha mai preso in carico questa situazione, nonostante le promesse, da parte di tutti, prima delle elezioni».

A Sant’Antioco in Via Calasetta 140 è sorto un quartiere privo di illuminazione pubblica, dove le strade sono un groviera e con la pioggia si trasformano in immensi pantani, e i marciapiedi non esistono. Qui vivono sessanta famiglie che chiedono al Comune di farsi carico delle opere di urbanizzazione pagate a suo tempo e mai realizzate.

A Sant’Antioco in Via Calasetta 140 è sorto un quartiere privo di illuminazione pubblica, dove le strade sono un groviera e con la pioggia si trasformano in immensi pantani, e i marciapiedi non esistono. Qui vivono sessanta famiglie che chiedono al Comune di farsi carico delle opere di urbanizzazione pagate a suo tempo e mai realizzate.

Vent’anni fa in località S’Arriaxiu ha preso il via la realizzazione di questi edifici. Poco dopo l’immobiliare ha chiuso bottega per problemi anche di carattere giudiziario e gli acquirenti si sono ritrovati a vivere in un quartiere dove fortunatamente la rete fognaria è stata realizzata ma il resto manca. «Anni difficili – dice una dei residenti, Katia Inguscio – che abbiamo affrontato fra mille difficoltà. Abbiamo pagato gli oneri di urbanizzazione alla ditta che ci ha venduto le case. Il Comune non ha mai preso in carico questa situazione, nonostante le promesse, da parte di tutti, prima delle elezioni».

Difficoltà

Tra i residenti nel quartiere ci sono anche disabili gravi e la difficoltà di trasportarli, in caso di necessità, diventa un serio problema. «Ci sono persone costrette a stare a letto a causa della malattia – conferma Luigi Di Giovine – ed è un’impresa anche fare arrivare l’ambulanza»: trovare qualcuno nel labirinto di via Calasetta 140 è praticamente impossibile.

Faccia a faccia

Una delegazione di residenti ha incontrato il sindaco nella strada dissestata adiacente al quartiere dimenticato. A parte la situazione urbanistica che, è il caso di dire, fa acqua da tutte le parti, l’amministrazione comunale prende le distanze da problemi che arrivano dal passato. «L’incontro – dice il sindaco Ignazio Locci – è stato molto costruttivo. Chiarite le responsabilità della situazione, credo sia giusto mettere in campo tutto quanto necessario per definire la presa in carico al Comune delle opere di urbanizzazione. Abbiamo individuato il percorso amministrativo necessario e lo perseguiremo. Nel frattempo, come prima iniziativa, ci faremo carico di un intervento di manutenzione del fondo stradale, consapevoli che non sarà risolutivo di tutti i problemi. Subito dopo ci occuperemo almeno dell’illuminazione».

Nuove regole

In paese ci sono altre tre lottizzazioni nelle stesse condizioni. Da qualche anno le regole sono cambiate: prima si realizzano le opere di urbanizzazione, poi le case.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata