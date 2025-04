Via Cagna, salta la fognatura: disagi e proteste «Così ogni mese, serve un intervento definitivo» 

Liquami che sgorgano da un tombino fognario intasato in via Cagna, all’angolo con via Curie. Una situazione che si trascina da giorni rendendo l’aria attorno irrespirabile. Numerose le segnalazioni ad Abbanoa da parte dei residenti ma sinora non è stato fatto nulla. «L’intervento è in scaletta», la risposta dal numero verde attivato dalla società idrica per la segnalazione dei guasti.

«Nell’ultimo anno il problema si è presentato con una frequenza quasi mensile – racconta una donna che abita nelle vicinanze –, e sempre dallo stesso tombino. Prima di questo sversamento, lo scorso febbraio, la strada era stata letteralmente invasa dal liquami e la puzza si sentiva in mezzo quartiere».

Una squadra di Abbanoa pare sia intervenuta prima di Natale, risolvendo – almeno così si pensava – il problema. Invece poi lo sversamento si è ripetuto altre volte, l’ultima appunto poco prima di Pasqua. Dal gestore idrico ipotizzano che il problema possa essere del tombino di scarico del condominio. «Chiediamo un intervento risolutivo – la richiesta dei residenti – perché non è solo una questione di decoro: la situazione è pericolosa anche dal punto di vista sanitario».

RIPRODUZIONE RISERVATA