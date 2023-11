Via Cagna e via Is Guadazzonis, auto troppo veloci «Servono gli attraversamenti pedonali rialzati» 

Dopo gli appelli caduti nel vuoto, alcuni abitanti di via generale Stefano Cagna hanno deciso di raccogliere le firme per chiedere al Comune attraversamenti rialzati. Al momento ce n’è solo uno, all’angolo con via Fermi, ma la strada è lunga e le auto corrono.

«Non è sufficiente, ce ne vogliono almeno altri due», dice Luisa Collu, che si è detta pronta a contribuire a scrivere la petizione. Le fa eco Federico Scano, anche lui deciso a far sentire la propria voce con la raccolta firme: «Ci sono tanti anziani che abitano in questa zona, per tutelare la loro incolumità le strisce rialzate sono la soluzione migliore, la più efficace». Nella petizione chiederanno di realizzarle anche in via Is Guadazzonis, un’altra strada dove gli automobilisti premono troppo il piede sull’acceleratore, nonostante sia presente una scuola elementare. Eppure è una “Zona 30” ma nessuno la rispetta. Nel corso degli anni si sono verificati investimenti di pedoni, anche mortali, di cui l’ultimo un anno e mezzo fa. Le lamentele riguardano anche la nuova illuminazione stradale: nel tratto finale di via Cagna, direzione asse mediano, i lampioni sono spenti.

