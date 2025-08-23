Via Cagliari, stazione Arst verso l’addio 

Per raggiungere l’obiettivo finale, usufruire del piazzale come area di sosta, bisognerà pazientare ancora. Ma stavolta l’addio al via vai dei bus nell’autostazione di via Cagliari è davvero vicino.

La svolta

Il trasferimento delle linee extraurbane al nuovo centro intermodale di via Ghilarza non sarà pronto per l’avvio dell’anno scolastico, quando la città tornerà a fare i conti con il traffico quotidiano, ma il traguardo è ormai a portata di mano: ragionevolmente entro la fine di quest’anno l’area potrà essere liberata.

Solo allora si aprirà la partita successiva, quella forse più delicata: reperire le risorse necessarie per trasformare lo spazio in un parcheggio capace di ridare ossigeno al centro storico e, forse, placare le polemiche che hanno infiammato residenti e commercianti dopo la chiusura di piazza Manno e l’avvio dell’iter per l’attivazione della Ztl.

L’assessore

L’assessore alla Viabilità, Ivano Cuccu, è cauto: «Ci proveremo, faremo il possibile ma ovviamente non dipende esclusivamente da noi. Nei prossimi giorni ci confronteremo con l’Azienda regionale dei trasporti per cercare di accelerare la pratica il più possibile».

Via Marroccu

Nel frattempo, i lavori di costruzione della rotatoria in via Marroccu, tassello indispensabile per rendere operativo al 100% il nuovo hub, sono alle battute finali. L’opera, progettata da Luca Crobu, ridisegna l’incrocio con le vie Cherchi e Ghilarza, in un punto strategico a ridosso dello svincolo della Statale 131. La nuova rotatoria a cinque uscite consentirà di rendere più fluido il traffico in una zona già oggi congestionata e di garantire maggiore sicurezza.

Via Cagliari

La vera ricaduta attesa, però, sarà in via Cagliari. La rotonda in via Marroccu è opera fondamentale infatti per poter trasferire definitivamente nel Centro intermodale gli autobus extraurbani visto che il loro ingresso era impossibile a causa delle dimensioni ridotte del vecchio incrocio con via Ghilarza.

E con lo spostamento di tutte le linee dei bus, il piazzale dell’attuale autostazione in via Cagliari finalmente potrà essere liberato e destinato a parcheggio. Una trasformazione che rappresenterebbe una svolta per la mobilità cittadina. Perché non solo alleggerirebbe la pressione del traffico in una delle strade più centrali della città ma offrirebbe anche un nuovo spazio di sosta a ridosso del centro storico.

La Ztl

Un’esigenza resa ancora più stringente dalle proteste di un centinaio di residenti e commercianti che, attraverso una raccolta firme, hanno criticato la decisione di attivare la Zona a traffico limitato senza mettere a disposizione alternative credibili per la sosta.

Ma non sarà un percorso immediato. Perché il parcheggio veda la luce serviranno progettazione e nuove risorse da mettere in campo. Solo così si potrà completare un disegno più ampio che comprende il pieno utilizzo del Centro intermodale, il riordino dei flussi veicolari e la creazione di servizi funzionali a una città che vuole coniugare vivibilità del centro e efficienza dei collegamenti. Il cantiere di via Marroccu, insomma, non è solo un’opera stradale: è il tassello che prepara una riorganizzazione complessiva della viabilità cittadina.

RIPRODUZIONE RISERVATA