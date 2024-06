Via Cagliari, sono iniziati i lavori alle Elementari 

Dopo appena dieci giorni dalla fine dell’anno scolastico, sono iniziati i lavori di ristrutturazione straordinaria nella scuola elementare di via Cagliari. Il progetto, che vede stanziati 150mila euro da fondi comunali, prevede il rifacimento della parte del tetto che da qualche tempo era inagibile, per migliorare la sicurezza ed evitare le infiltrazioni, il rifacimento completo di tutti i cornicioni e la manutenzione dei bagni.

«La ristrutturazione della scuola di via Cagliari rientra nel più ampio piano di edilizia scolastica programmato e messo in atto dalla amministrazione – specifica il sindaco, Federico Sollai – i lavori, avviati celermente, verranno conclusi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico grazie anche all’impegno dello staff tecnico e amministrativo del Comune».

Quest’anno sono stati quattro gli edifici scolastici interessati da lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, per un totale di 782.500 euro: nei mesi scorsi sono stati avviati i lavori nelle scuole materne comunali di via Melis, di via 1° maggio e di via Cavour. Gli appalti di edilizia scolastica nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Villacidro prevedono investimenti complessivi superiori ai 6 milioni di euro.

