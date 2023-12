«Via Cagliari? Senso unico da invertire» 

L’Immacolata dà il via alle festività natalizie e come ogni anno le luminarie accese fanno luce sull’umore dei commercianti di via Cagliari, il salotto della cittadina. C’è chi lamenta disservizi e chi esterna soddisfazione e ottimismo.

Le lamentele

I problemi soprattutto al confine tra la parte di via Cagliari a un solo senso di marcia con quella a doppio senso. Mentre tutti sono d’accordo sulla necessità di ripristinare il manto stradale e risistemare i marciapiedi, buche e canali di scolo, la maggioranza ritiene che sia anche necessario invertire il senso di marcia di via Cagliari. A farsi portavoce è l’ottico Gianfranco Sanna, 77 anni: «I miei vicini di negozio ed io stiamo combattendo ormai da cinque amministrazioni per ottenere ciò che reputiamo giusto: invertire il senso di marcia in questo tratto di via Cagliari a senso unico. A nostro avviso è assurdo che Assemini abbia una delle vie principali che fa confluire il traffico dal centro alla periferia. Abbiamo presentato negli anni diverse petizioni, anche al sindaco Mario Puddu durante il suo primo mandato. Da allora nessuna risposta. Quando aprii questa attività nel 1976 il senso di marcia era doppio e chi veniva dai paesi limitrofi aveva più facilità a raggiungere i nostri negozi».

L’assessore

Risponde Francesco Murtas, assessore alle attività produttive: «Le attività di via Cagliari nacquero quando Assemini non aveva questo flusso di traffico. Il cambio di viabilità va ponderato con cura e non è detto che sarebbe risolutivo».

I commercianti del cuore della città lamentano la mancanza di iniziative per promuovere lo shopping. Se ne fa portavoce la consigliera comunale di opposizione Sabrina Stara: «Assemini è ancora priva di un calendario delle attività natalizie alle quali vorrebbero aderire, tra gli altri, anche gli esercenti di via Cagliari. C’è un forte malumore. I commercianti necessitano di tempo per organizzare le loro attività affinché risultino in armonia con le iniziative promosse e sostenute dall’amministrazione comunale».

Il sindaco

Replica il sindaco Mario Puddu: «Quest’anno è una corsa contro il tempo perché siamo in attesa di ricevere un contributo regionale per organizzare degli eventi natalizi, ma tutto è ancora in itinere e ci stiamo lavorando».

La soddisfazione

Nel primo tratto di via Cagliari, quello a doppio senso, si respira un’aria più rilassata. Ne dà testimonianza Simona Pingiori, 54 anni, enotecaria: «Posso ritenermi soddisfatta dei servizi offerti dalla nostra amministrazione. E mi sento in un ambiente sicuro». Anche Roberto Mele, 61 anni, orafo e artigiano, sorride: «Ho questa attività in via Cagliari dal 1982 e lavoro ai regali di Natale già da agosto. Il segreto è investire sulla qualità, adeguarsi ai tempi che cambiano e aggiornare l’offerta».

