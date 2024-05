Via Cagliari, rete fognaria in tilt 

Le condotte fognarie di via Cagliari ad Assemini non reggono alle piogge primaverili. È ciò che succede da qualche giorno a circa metà strada di una delle vie più trafficate del paese, in prossimità con l’incrocio di via Sassari. Odore sgradevole e reflui fognari creano pesanti disagi a residenti, esercenti e passanti. Un film già visto che si ripresenta a ogni pioggia: «Le fogne continuano a esplodere - dichiara il portavoce di Fratelli d’Italia Massimo Carboni - adesso senza pioggia. L’intervento di Abbanoa ha risolto solo in parte il problema lasciando che un altro tombino, lungo il marciapiede di via Cagliari e in linea con le strisce pedonali, continuasse a espellere liquami. Le segnalazioni sono inutili. Perché il problema sta tutto nel menefreghismo o nell’Incapacità di chi ha il compito amministrativo di agire». Duro attacco da parte dell’opposizione che non trova tutti d’accordo.

Alcuni cittadini, infatti, parlano di un problema sempre esistito la cui responsabilità non può essere semplicemente attribuita all’amministrazione ma alle condizioni delle vecchie condotte risalenti agli anni Sessanta non progettate per riuscire a sostenere un flusso fognario che negli ultimi sessant’anni si è intensificato con l’aumento della popolazione. (s. sa.)

