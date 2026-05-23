«Via Cagliari non è più sicura, i tombini stanno cedendo per i lavori sul manto stradale non eseguiti correttamente, con i traffico intenso e la circolazione di pullman e mezzi pesanti il pericolo è dietro l’angolo». Silvano Corda, consigliere di minoranza, fotografa la situazione della strada principale di Capoterra. «Invito l’amministrazione a intervenire con estrema urgenza su segnaletica, manutenzione e sicurezza per pedoni e automobilisti, prima che succeda l'irreparabile. È la strada più trafficata del centro abitato, è necessario prestare la massima attenzione per garantire l’incolumità dei cittadini».

Replica Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici: «Stiamo già predisponendo un intervento per sistemare i tratti più a rischio: piogge insistenti, passaggio di camion e si sono aggiunti a lavori di ripristino dopo gli interventi di Abbanoa sulle linee fognarie non realizzati a dovere». (i. m.)

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