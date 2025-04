Via Cagliari, liquami fuoriescono da un pozzetto: puzza e proteste 

Chi passa nel centro di Sestu in via Cagliari fa bene ad indossare scarpe chiuse e a turarsi il naso. Un pozzetto sotto cui probabilmente scorre acqua fognaria sembra avere problemi di intasamento, una situazione già ben nota a chi abita nella zona. A sentire gli inquilini del palazzo vicino infatti pare che la fuorisucita di liquami sia frequente.

Il problema è stato risocntrato già altre volte in case e palazzine del centro di Sestu, infatti i tubi dove scorre l’acqua piovana e quelli fognari talvolta sono gli stessi e non sopportano un carico eccessivo, una situazione irrisolvibile senza interventi complicati e costosi. Non sono rari gli intasamenti e a qualcuno nella via in passato si è allagata la casa, anche se stavolta non è successo. Le cause non sono sole legate alle forti piogge; sul banco degli imputati anche la cattiva abitudine di gettare cartacce e rifiuti nelle cunette, che, trasportati dal vento e acqua, finiscono nei pozzetti fognari intasando tutto. In questo caso comunque Abbanoa è già stata informata e dovrebbe intervenire prossimamente. L’Ente di gestione dell’acqua ricorda anche il numero per segnalare guasti, 800062692, disponibile 24 ore su 24.

