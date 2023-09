Via Cagliari, lavori in corso 

Sono in corso a Isili i lavori di sistemazione dello scolo delle acque bianche. Il cantiere in corso in questi giorni sta lavorando in via Cagliari per la creazione di una nuova condotta. L’amministrazione comunale ha dovuto investire ingenti risorse per far fronte ai danni causati dagli improvvisi acquazzoni e le piogge intense che negli ultimi anni sono ormai sempre più frequenti in questa zona dell’abitato sono stati registrati diversi allagamenti.

Per attenuare i disagi dovuti a questi fenomeni è stato predisposto il raddoppio della condotta con tubazioni di una misura più adeguata alle necessità che sono state riscontrate. Si è intervenuti in due tratti diversi della via Cagliari, quello che parte da piazza Italia e arriva fino a via Pergolesi e quello che da via Pergolesi arriva nei pressi del passaggio a livello che si trova alla fine della stessa via e si ricongiunge con la statale 129. I lavori non sono stati ancora terminati anche a causa della presenza nella strada di altre reti di sottoservizi (condotte dell'acqua, scarichi fognari, i cavi telefonici e altro). «Si sta procedendo», ha detto il sindaco Luca Pilia, «anche a sistemare altre situazioni critiche in centro». (s. g.)

