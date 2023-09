Via Cagliari, aperta la rotatoria 

Comincia a prendere forma la nuova viabilità nel cuore di Assemini. È stata aperta la prima delle due rotatorie previste nell'incrocio più importante della cittadina, quello che collega via Cagliari, via Carmine, via Sardegna e corso America. I cittadini sulle prime erano un po' disorientati e si è creato qualche ingorgo, ma con l'aiuto degli agenti della polizia municipale, in poche ore hanno preso confidenza con le nuove regole e il traffico è tornato alla normalità. Al momento è presente la segnaletica orizzontale gialla provvisoria, in attesa, ci vorrà almeno un mese, di ultimare l'altra rotatoria, quella davanti a corso America. E il grande albero di eucalyptus svetta al centro della rotatoria: non è stato estirpato come in tanti paventavano. Da qualche giorno sono iniziati i lavori per smantellare il vecchio distributore di benzina di via San Cristoforo chiuso da anni.

Pista ciclabile

Questi lavori rientrano in un più ampio progetto che non riguarda soltanto Assemini, ma la ciclovia della Sardegna. Un itinerario in bicicletta di circa 1.147 chilometri, di cui 1.117 su una ciclovia vera e propria, e circa 30 chilometri lungo un itinerario bicicletta e treno. Per poter collegare e mettere in sicurezza tutte le piste ciclabili del Comune è necessario apportare dei cambiamenti alla viabilità. Quando i lavori saranno terminati sarà possibile raggiungere Cagliari in bicicletta su un percorso dedicato e sicuro attraverso Elmas.

Corso America

Ci vorrà ancora un po' di pazienza per vedere ultimata la pista ciclabile di corso America, ragione per la quale il mercatino del venerdì è stato momentaneamente trasferito tra via Londra e piazza delle Regioni. Il sindaco Mario Puddu rassicura sui parcheggi: «Non c'è ragione per cui debbano sparire. Lo spazio c'è e si vede anche adesso. È probabile che ce ne sarà qualcuno in meno, ci sono da rispettare le indicazioni di legge per la sicurezza di tutti. Per apprezzare appieno l'efficacia delle rotatorie è necessario che siano in funzione entrambe, quella di via Sardegna-via Cagliari e quella di Corso America. Sono contento che questi lavori si stiano concludendo anche perché lo sviluppo dei percorsi ciclabili è sempre stato uno dei progetti che mi stanno a cuore fin dalla mio primo mandato. L'incrocio cambierà volto anche perché ci siamo impegnati per far rimuovere il vecchio distributore che occupava inutilmente spazio».

