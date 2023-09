Via Cagliari ancora interdetta, l’impresa ha chiesto una proroga 

Doveva concludersi il 10 settembre la parte di lavori iniziati il 31 luglio per la riqualificazione urbanistica che prevedevano la chiusura di viale Cagliari. L'opera serve a realizzare una strada che colleghi con una rotonda, la Statale 130 al futuro polo commerciale che sorgerà nel Compendio ex Fas. Viale Cagliari però è ancora chiusa. «Quella strada è importante - afferma Luca Fadda, coordinatore cittadino dei Riformatori - per i cittadini e per le attività commerciali. Ci sono disagi anche per i pendolari, il percorso degli autobus è stato deviato. Inoltre dal 31 luglio è stato fatto solo un solco di circa 10 metri, quella parte di viale Cagliari viene utilizzata come deposito delle merci e come viabilità privata dei mezzi del cantiere. Si sarebbero potute fare le opere interne al cantiere e solo al termine, una veloce chiusura della strada per la realizzazione delle vie di immissione alla rotonda. Ora riaprono le scuole, il traffico e i disagi aumenteranno, l'amministrazione dovrebbe intervenire».

La sindaca Maria Laura Orrù, risponde: «È vero che la fine dei lavori era prevista per il 10 settembre, e sappiamo che la chiusura di quel tratto di strada sta creando qualche disagio. Ma la ditta esecutrice ci ha chiesto una proroga di una decina di giorni. Si tratta di lavori di urbanizzazione primaria, propedeutici alla realizzazione di un importantissimo polo commerciale che porterà, con uno degli investimenti più alti di questi ultimi anni nell'Isola, un indotto in termini di sviluppo economico irrinunciabile per la comunità ».



