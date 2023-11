Via Cadorna, crolli e proteste 

Il centro storico di San Gavino è in una situazione di forte degrado: pavimentazioni disconnesse e case pericolanti che rischiano di crollare. I vigili del fuoco hanno transennato un’abitazione tra via Diaz e via Cadorna, ma hanno anche chiuso tutta l’area al traffico con forti danni per un’attività commerciale e per diversi residenti che hanno dovuto abbandonare la propria casa e cercare un alloggio di fortuna da amici e parenti. Uno degli imprenditori più colpiti è Andrea Senis, titolare di una tabaccheria storica aperta negli anni Cinquanta: «Con le transenne e la chiusura al traffico le mie vendite sono crollate proprio in un periodo in cui ci sono tante scadenze e diversi pagamenti. Ho dovuto anticipare i soldi per pagare diversi prodotti. Inoltre alcune persone si sono dovute spostare all’improvviso, tra loro anche mia madre. Chiedo che la situazione sia risolta in tempi brevi e che la strada possa essere riaperta».

L’appello

Dopo l’intervento dei vigili del fuoco i vicini della casa transennata hanno dovuto abbandonare in fretta e furia la propria abitazione. «Ho 76 anni e ho avuto appena un’ora di tempo per lasciare la mia casa – racconta Lidia Bertrame –. Sono ormai passate due settimane ma poco o niente è stato fatto. La casa pericolante è disabitata da più di 40 anni: per fortuna ho trovato ospitalità da mio figlio, ma lontano da casa mia riesco a dormire pochissime ore. Voglio tornare nella mia abitazione con le mie abitudini e i miei spazi. Abbiamo già incontrato il sindaco Carlo Tomasi e chiediamo di poter tornare a casa, speriamo che la strada possa essere riaperta». Il primo cittadino promette tempi rapidi per risolvere la situazione: «L’abitazione a rischio crollo – spiega Carlo Tomasi – si trovava in uno stato di degrado da tempo, gli eredi della proprietà hanno provveduto a iniziare la messa in sicurezza e i tempi di esecuzione dovrebbero essere rapidi».

I problemi

Ma per il consigliere del gruppo misto Stefano Altea le situazioni di pericolo sono numerose: «In questi anni non si è fatto nulla per rivitalizzare il centro storico. Crediamo che una rinascita del paese non possa che passare da una maggior cura dello stesso. Basta passeggiare per le vie del centro per verificare lo stato fatiscente del manto stradale, dei marciapiedi e di alcuni edifici pubblici (ex municipio, casa del mutilato) e privati». Inoltre, è pericoloso camminare in alcune strade per la presenza dei lastroni in granito disconnessi: è il caso di via Santa Croce dove si sono registrare diverse cadute di persone anziane e di via Convento. Non sono mancate le segnalazioni dei cittadini, ma poco o niente è stato fatto nonostante le tante promesse di intervento.

