Via Cadello, sì agli attraversamenti pedonali rialzati 

Il primo febbraio dell’anno scorso la tragedia di via Cadello ha scosso tutti. Il piccolo Daniele Ulver, quindici mesi di vita, è stato travolto da uno scooter: era sul passeggino, spinto dalla mamma, sulle strisce pedonali. L’impatto non gli ha lasciato scampo. A distanza di quasi un anno, e dopo tante promesse per mettere in sicurezza quella strada teatro di troppi incidenti e investimenti, è rimasto tutto uguale. «Ma ora ci siamo davvero», spiega l’assessore alla Viabilità, Alessio Mereu. «C’è la determina del dirigente per realizzare due attraversamenti pedonali rialzati. I lavori potrebbero iniziare anche la settimana prossima». Non solo. Il Comune sta valutando anche un’altra soluzione: il restringimento della carreggiata. «È innegabile che le quattro corsie, due per senso di marcia, favoriscano la velocità. Stiamo verificando la fattibilità», ammette Mereu.

La preoccupazione

Un intervento immediato, senza uno studio, era stato preso in considerazione. Poi si è scelta la via della programmazione, valutando una serie di elementi, compreso il fatto che via Cadello sia una strada di passaggio continuo di mezzi di soccorso vista la vicinanza di diversi ospedali (dal Santissima Trinità al Micorcitemico, per arrivare anche al Brotzu). «Sappiamo che in via Cadello gli incidenti sono numerosi. La tragedia della morte del piccolo Daniele ha toccato il cuore di tutti quanti. L’emergenza dei troppi pedoni investiti per essere risolta aveva bisogno di uno studio. Ora il primo passo verrà fatto a breve con la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati», sottolinea l’assessore.

L’ipotesi

E come avvenuto già in altre strade della città, si sta valutando la possibilità di ridurre la carreggiata. Si sta studiando l’impatto sulla viabilità che avrebbe la realizzazione dei parcheggi a “spina di pesce” oppure rifacendo la segnaletica orizzontale, trasformando le quattro corsie in due. «È tra le ipotesi. C’è già stato un incontro con docenti universitari del settore. I risultati positivi registrati in altre strade, come viale Diaz e via Crespellani, dove è stata adottata questa soluzione ci fanno pensare che possa avere un impatto utile, in termini di sicurezza, anche in via Cadello».