Via Cadello più sicura, ma c’è l’incubo traffico 

Non c’è più traccia dell’altarino laico all’ingresso del parco di Monte Claro. Con il grande orso celeste, i fiori e bigliettini per ricordare il piccolo Daniel. A un anno e otto mesi dalla terribile tragedia una donna fa il segno della croce, mentre gli operai tracciano le ultime strisce bianche dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati e gli automobilisti incolonnati imprecano. «Basta, non se ne può più», sbotta un giovane a bordo di una Smart. E quelli dietro rincarano la dose. Inizia così la mattina in via Cadello, a bordo di un auto qualsiasi e alle prese con gli ennesimi lavori della città imprigionata dai cantieri.

Interventi record

Mezz’ora dopo le sette i dossi sono già pronti: «Abbiamo lavorato tutta la notte, così da limitare i disagi»: quasi si giustificano i cinque operai armati di martello pneumatico e stretti nelle divise arancioni e gialle fluorescenti, che sfidano caldo torrido e cercano di schivare maledizioni sparse. «Se la prendono con noi, ormai siamo abituati», dicono senza distogliere gli occhi dalle lingue d’asfalto nuovo di zecca, anticipate da una collezione di cartelli che preannunciano i lavori in corso. C’è anche il limite di 30: quasi un miracolo per chi si trova nelle colonne pressoché ferme. «Si procede a passo d’uomo. In dieci minuti avrò percorso una decina di metri», protesta Giorgia Vacca. Un quarto d’ora prima delle nove è in settima posizione, con Pirri alle spalle e la meta ancora distante. «Devo arrivare nella zona di piazza del Carmine. E sono già in ritardo».

Rabbia e rassegnazione

Il test di prima mattina tutto sommato è superato: fatta eccezione per gli innegabili rallentamenti - distribuiti equamente su entrambe le corsie di marcia - il caos è poco più di quello quotidiano. Traffico consueto, dicono gli habitué dell’arteria sovraffollata dalla nascita e che paga dazio per il cantiere ancora in corso in via Roma; la conferma arriva dal secondo piano di un palazzo fronte strada: «È un delirio ogni giorno, ci mancava il nuovo cantiere», dice una donna prima di sparire dietro le tende. Intanto si avvicinano le nove e la fila cresce: «Vorrei conoscere quel genio del Comune che ha deciso di fare i lavori a quest’ora», il resto della frase di Giuseppe Martis è da censura. E a poco servono le spiegazioni dei gentili e laboriosi operai: «La vernice deve asciugare, non si può tracciare la segnaletica di notte».

Il caos delle 13

Col passare delle ore insofferenza e attese aumentano di pari passo. Qualcuno si attacca al clacson, ma senza successo. Mezz’ora dopo le 13 c’è una lunga e quasi immobile fila che parte dalla rotatoria di via Is Mirrionis e prosegue sino all’imbocco dell’Asse Mediano. Ordinaria amministrazione, verrebbe da dire, in una città che attualmente offre poche altre alternative a chi vuole entrare o uscire da Cagliari. E nella direzione opposta la situazione è quasi identica. Bisogna pazientare e armarsi di pazienza, almeno sino alle 14.

L’assessore

Il bilancio, a metà pomeriggio, arriva dall’assessore alla Viabilità Alessio Mereu: «Sono sul posto, il lavoro è ben fatto e ultimato nei tempi stabiliti», sottolinea. «Certo, si è verificato qualche disagio, ma è inevitabile quando si interviene sulle strade», replica agli automobilisti insofferenti. Poi la mente torna indietro, al pomeriggio del primo febbraio 2022, quando Daniel fu investito e ucciso da uno scooter mentre attraversava con la sua mamma sulle strisce pedonali. «Una vicenda che ha colpito tutti, e che credo debba farci riflettere. Perché sicuramente i dossi aiutano a ridurre la velocità, ma purtroppo non impediscono tragedie imputabili spesso non alle condizioni delle strade ma all’imprudenza di chi sta alla guida».

