«Via Cadello, ancora nessun intervento» 

«A oggi non è stato realizzato alcun attraversamento rialzato in via Cadello. La giunta è ancora intenzionata a realizzare questo intervento?» Lo chiedono, in un’interrogazione depositata ieri, i consiglieri di minoranza, prima firmataria Giulia Andreozzi.

L’opposizione ricorda la tragedia del primo febbraio del 2022, con la morte del piccolo Daniele, investito da uno scooter mentre si trovava sul passeggino spinto dalla madre proprio sulle strisce pedonali che portano al parco di Monte Claro. Ma «la pericolosità di via Cadello è nota da tempo», ricordano i consiglieri. «Nell’ottobre 2019 è stata la stessa maggioranza, con una mozione approvata dal Consiglio, a chiedere che fosse sistemato un semaforo a chiamata proprio per i vari episodi di investimento nell’attraversamento tra via Cadello e via Monsignor Cogoni». Un’altra interrogazione sullo stesso tema è stata presentata nel luglio del 2021 e nel bilancio di previsione, i consiglieri hanno presentato un sub emendamento per inserire in bilancio 50mila euro per realizzare almeno due attraversamenti pedonali rialzati.

Anche sindaco e assessore alla Viabilità, come evidenziato dall’opposizione, hanno più volte dichiarato l’urgenza di effettuare un intervento. «Ora cosa vogliono fare?». (m. v.)

