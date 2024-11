Via Cabras, un percorso di guerra 

Se esistesse un premio alla “strada peggiore di tutta la città”, lo vincerebbe via Cesare Cabras. Percorrerla, sta diventando sempre più difficile e rischioso per gli automobilisti e per i motociclisti. Che il manto stradale sia in pessime condizioni è risaputo. Quello che fa più infuriare chi ci transita, anche per raggiungere Cagliari dai vari centro dell’hinterland, o viceversa, è che ancora non si è intervenuti per rimetterla a posto e quindi renderla anche più sicura, poiché le grosse buche e i dislivelli presenti pressoché lungo tutta la carreggiata costituiscono un pericolo quotidiano concreto. C'è chi ha dovuto cambiare più di una volta le ruote della propria macchina e chi ha rischiato di cadere dalla moto.

Testimonianze

«Percorro questa strada quattro volte alla settimana», racconta Serena Masini, un'automobilista che abita a Pirri ma che per lavoro deve passare da Monserrato, «nell'arco di quattro anni sono andata due volte a cambiare le ruote perché che erano danneggiate a causa delle buche. Ho pensato seriamente di chiedere i danni al Comune di Monserrato, ma ho desistito. Ora però sono costretta ad andare a 30 km all'ora, con tutte le altre auto che mi suonano da dietro e il nervosismo che ne consegue». Se fino a pochi anni fa c'erano ampi tratti di strada privi di buche, adesso non è più così. Da qualsiasi direzione si entri in via Cabras, che sia provenendo da via Riu Mortu, via Zuddas, via Treleani o da via Italia, non c'è scampo. «Dieci giorni fa ho rischiato di essere sobbalzato dalla moto», afferma Giorgio Fanari, un abitante di Monserrato, «e questo nonostante andassi piano. Poteva andare peggio, credo che sia solo questione di tempo prima che qualcuno si faccia veramente male, forse solo dopo che accade qualcosa di brutto allora interverranno seriamente, finora sentiamo solo promesse, quando invece intervenire per mettere a posto il manto stradale è più urgente che mai».

Buche e radici

Come se non bastasse, via Cesare Cabras ha però anche un altro annoso problema: le radici degli alberi situati sullo spartitraffico hanno sollevato un pezzo di asfalto. Intervenire per risolvere questa criticità non è certamente facile. «Nessuno chiede che vengano eliminati gli alberi, ma che venga rifatto l'asfalto distrutto dalle buche», commenta infuriato Alessandro Deriu, abitante della zona, «se per fare il progetto di rifacimento stradale ci vuole tanto, basta nel frattempo coprirle con del bitume in modo tale da rendere questa via almeno un po' più sicura. Possibile che nessuno ci abbia mai pensato?». Deriu non ha scelta, abitando in zona deve per forza passare per via Cabras, «ma ai miei amici che vengono a trovarmi da Cagliari consiglio sempre di fare un giro più lungo per evitare questa martoriata strada».